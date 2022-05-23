Tekirdağ'da sebze ambarı alev alev yandı: 1 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da sebze ambarı alev alev yandı: 1 yaralı

23.05.2022 14:11

Tekirdağ'da sebze ambarı alev alev yandı: 1 yaralı Tekirdağ Çorlu'da benzinin alev alması sonucu bir sebze ambarında bulunan plastik kasalar alev alev yandı.

Tekirdağ'da sebze ambarı alev alev yandı: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da benzinin alev alması sonucu bir sebze ambarında bulunan plastik kasalar alev alev yandı. Yangını söndürmek isteyen manav da yanarak yaralandı.

Olay, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Çağrı Sokak'ta bulunan bir apartmanın ambarında meydana geldi. İddiaya göre, manav esnafı Ercan Ertaş'a ait sebze kasalarının bulunduğu depoda, alev alan benzin yangına neden oldu. Polis tarafından çevrede güvenlik önlemi aldı.

Vücudunda yanıklar var

Yangını fark eden Ertaş, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Alevlerin arasında kalan ve vücudu yanan Ertaş, can havliyle kendisini dışarı attı. Ambar alev alev yanarken, vücudunda yanıklar oluşan Ercan Ertaş ise, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertaş, buradan da tedavisi için İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi.

Yaralı İstanbul'a sevk edildi

Yangın, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından facia yaşanmadan söndürüldü. Yangında depo ve 1. kattaki evde maddi hasar meydana gelirken, evin içinde mahsur kalan kedi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bina sakinleri de itfaiye ekipleri tarafından binadan tahliye edildi.

Kriminal İnceleme ekibi de yangınla ilgili olay yerinde araştırma yaptı.

Tekirdağ'da sebze ambarı alev alev yandı: 1 yaralı
Tekirdağ'da sebze ambarı alev alev yandı: 1 yaralı
Tekirdağ'da sebze ambarı alev alev yandı: 1 yaralı
Tekirdağ'da sebze ambarı alev alev yandı: 1 yaralı
Tekirdağ'da sebze ambarı alev alev yandı: 1 yaralı
Tekirdağ'da sebze ambarı alev alev yandı: 1 yaralı
Tekirdağ'da sebze ambarı alev alev yandı: 1 yaralı
Tekirdağ'da sebze ambarı alev alev yandı: 1 yaralı
Tekirdağ'da sebze ambarı alev alev yandı: 1 yaralı
Tekirdağ'da sebze ambarı alev alev yandı: 1 yaralı
Tekirdağ'da sebze ambarı alev alev yandı: 1 yaralı
Tekirdağ'da sebze ambarı alev alev yandı: 1 yaralı
Tekirdağ'da sebze ambarı alev alev yandı: 1 yaralı

YORUMLAR
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Park halindeki otomobil alev alev yandı Park halindeki otomobil alev alev yandı Yapay şelale alev alev yandı Yapay şelale alev alev yandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da sebze ambarı alev alev yandı: 1 yaralı - Son Dakika


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