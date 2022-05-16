Benzin bidonunu çakmakla yakınca vücudu yandı - Son Dakika
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Benzin bidonunu çakmakla yakınca vücudu yandı

16.05.2022 20:53
Benzin bidonunu çakmakla yakınca vücudu yandı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, 8 yaşındaki Eymen Çetin, çakmakla yaktığı benzin bidonu alev alınca vücudunda yanıklar oluştu.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, 8 yaşındaki Eymen Çetin, çakmakla yaktığı benzin bidonu alev alınca vücudunda yanıklar oluştu. Eymen yapılan müdahalenin ardından Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Olay öğleden sonra, Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğanlar Köyü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dedesi Tahir Çetin ile tarlaya giden Eymen, oyun oynadığı esnada benzin dolu bidonu çakmak ile yaktı. Bidon alev alırken, Eymen'in vücudunda yanıklar oluştu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Eymen'i Ereğli ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye gelen Özkan Çetin ile eşi Elif Çetin, ambulansın kapısının açılmasının ardından çocukları Eymen'i görünce gözyaşlarına boğuldu. Vücudunda 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar bulunan Eymen, hastanede yapılan müdahalenin ardından Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.


Benzin bidonunu çakmakla yakınca vücudu yandı
Benzin bidonunu çakmakla yakınca vücudu yandı
Benzin bidonunu çakmakla yakınca vücudu yandı
Benzin bidonunu çakmakla yakınca vücudu yandı
Benzin bidonunu çakmakla yakınca vücudu yandı
Benzin bidonunu çakmakla yakınca vücudu yandı
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yanık Tedavi Merkezi, Alaplı, Benzin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Benzin bidonunu çakmakla yakınca vücudu yandı - Son Dakika


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