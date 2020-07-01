Benzin deposu içinde poşetlere sarılı 6 bin 800 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Benzin deposu içinde poşetlere sarılı 6 bin 800 gram uyuşturucu ele geçirildi

Antalya' da polisin yaptığı operasyonda aracının yakıt deposunda benzin içine poşetle saklanmış 6 bin 800 gram uyuşturucu bulundu.

Antalya' da polisin yaptığı operasyonda aracının yakıt deposunda benzin içine poşetle saklanmış 6 bin 800 gram uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

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Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 29 Haziran Pazartesi günü Diyarbakır'dan Manavgat'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının bilgisine ulaştı.


Ekipler, Alanya Konaklı mevki'inde sevkiyatın yapılacağı aracı takip ederek, kontrollü şekilde Manavgat ilçe sınırına girmesini bekledi. İlçe sınırına giren araç, D-400 Karayolu üzeri Çamlık mevki'inde durduruldu. Sürücü H.C.'nin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri aracı aramak için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada, arka yolcu koltuğu altında bulunan benzin deposu içinde naylon poşetlere sarılı vaziyette 10 paket halinde toplam 6 bin 800 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.C.., tutuklanarak ceza evine konuldu. - ANTALYA

Narkotik, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:33 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Benzin deposu içinde poşetlere sarılı 6 bin 800 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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