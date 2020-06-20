Benzin deposu kapağını kullanarak otomobil çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

İSTANBUL'da park halindeki otomobillerin benzin deposu kapağını çalarak yaptığı kontak anahtarı ile 4 adet otomobil çalan şüpheli Ali A.(58) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin otomobil çalma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

OTOMOBİL ÇALMA ANLARINI KAMERALAR KAYDETTİ

Kartal ve Kadıköy ilçelerinde meydana gelen oto hırsızlık üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Olayla ilgili yürütülen tahkikat sırasında güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis bir kişinin önce otomobillerin benzin deposu kapaklarını çaldığını bir süre sonra elindeki anahtarla gelerek araçları kolayca çalıştırıp kaçtığını tespit etti.

İZMİT'TE YAKALANDI

Polis görüntüleri kullanarak kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ile ortak yapılan operasyonda şüpheli Ali A. İzmit 'te yakalandı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Şüpheliyle birlikte hırsızlıkta kullanılan bazı aletler ele geçirildi. Şüphelinin daha önceden suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan 87 kez gözaltına alındığı tespit edildi. Poliste hakkında 4 otomobil çalmak suçundan işlem yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.