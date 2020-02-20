Benzin deposunda 115 kilogram kaçak bal ele geçirildi - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda bir aracın benzin deposunda saklanarak Türkiye'ye sokulmak istenen 115 kilogram bal ele geçirildi.



Sarp Gümrük Kapısına Gürcistan'dan gelen yabancı plakalı bir yolcu minibüsü yapılan analiz sonucunda riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli araç x-ray tarama cihazına sevk edildi. Gerçekleştirilen taramada minibüsün yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Bunun üzerine araç, arama hangarına alınarak yakıt deposu yerinden söküldü. Yapılan inceleme sonucunda aracın yakıt deposunun orta bölümünde özel bir bölme içerisine bal gizlendiği anlaşıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, sürücüsünün 20 litre yakıt olduğunu beyan ettiği aracın deposundan 115 kilogram bal çıkarıldı.



Sağlıksız, uygunsuz koşullarda yakıt deposunda Türkiye'ye sokulmak istenilen 115 kilogram ağırlığındaki kestane balına ve kaçak eşyanın naklinde kullanılan araca el konulurken sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.



Öte yandan, yaklaşık bir ay önce de yine aynı gümrük kapısında benzer yöntem kullanılarak gerçekleştirilen bir bal kaçakçılığı girişimi gümrük muhafaza memurlarınca engellenmişti. Yine yabancı plakalı bir minibüsün deposuna gizlenen 145 kg ağırlığındaki kaçak bal gümrük muhafaza ekiplerince tespit edilmiş ve sağlıksız balların piyasaya sürülmesi engellemişti. - ARTVİN