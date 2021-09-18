Benzin dökerek kendini yakmak isteyen vatandaşı polis memuru etkisiz hale getirdi - Son Dakika

MEHMET KUBAT:

Millet ne yapsın bir şey alınmıyor her şeyi Ateş pahası Maaşlar düşük Moraller bozuk Her şey olması gerekenin 50 katı kadar daha fazla değerle satılıyor geçen yıl 10 lira olan eşyalar şimdi 40 liraya bile alamıyorsun artı kadın istihdamı kadın istihdamı dediler erkekleri işsiz bıraktılar nereden bakarsan Hepsi yanlış işler bu işin acilen bir çözüme kavuşturulması lazım hanımı çalışmayan erkek aileye bakıyor Belki 5 belki 10 boğaza bakıyor ama çalışan hanım Hem kendisi hem de kocası çalışıyor