KİMLİĞİ BELİRSİZ İKİ KİŞİ MÜSTAKİL EVE BENZİN DÖKÜP KUNDAKLADI - Son Dakika

ADANA'da kimliği belirsiz iki şüpheli, müstakil eve benzin dökerek ateşe verdi. Olay sonrası kaçan şüpheliler için çalışmalar sürerken, yangın sırasında evde kimse olmaması can kaybının önüne geçti.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz iki şüpheli müstakil evin yanına yaklaşarak yanlarında getirdikleri benzini döküp ateşe verdi. Olay yerinden koşarak uzaklaşan iki kişiyi gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle ev tamamen kullanılamaz hale gelirken evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.