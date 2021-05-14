Benzin dökülüp yakılan dairede patlama - Son Dakika

Benzin dökülüp yakılan dairede patlama

14.05.2021 02:11

Benzin dökülüp yakılan dairede patlama -Patlayan daire alevlere teslim oldu, vatandaşlar sokağa döküldü -Yangın sonrasında binada benzin bidonları bulundu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaat halindeki bir binada, içeride bulunan benzin bidonları sebebiyle kundaklandığı tahmin edilen daire...

Benzin dökülüp yakılan dairede patlama

-Patlayan daire alevlere teslim oldu, vatandaşlar sokağa döküldü

-Yangın sonrasında binada benzin bidonları bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaat halindeki bir binada, içeride bulunan benzin bidonları sebebiyle kundaklandığı tahmin edilen daire patlayarak alevlere teslim oldu. .

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi 508 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki boş bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama seslerini duyup olayın olduğu yere koşan vatandaşlar, binanın içerisinden yükselen alevleri görünce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede patlamanın meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Patlamanın etkisiyle parçalanan cam kırıkları yola savruldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri, bölgede yeniden bir yangın başlamaması için uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan patlamanın ardından bölgeye yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. Bir dairenin neredeyse kullanılamaz hale geldiği yangında, merdivenlerden yayılan alevlerin diğer dairelere de zarar verdiği öğrenildi.

İçeriden benzin bidonları çıktı

Yangının söndürülmesinin ardından binanın içerisinde bazı dairelerde benzin bidonları olduğu gözlemlendi. İçerideki yoğun koku gelmesiyle birlikte de adrese olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, bina içinde ve dışında yangının çıkış sebebini öğrenebilmek için çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemelerin ardından ekiplerin, dairenin bilerek yakıldığı ihtimali üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.

"Benzin bidonlarının yandığını gördük"

Evde oturdukları sırada bir anda patlama sesi duyduklarını söyleyen Ahmet Türker, "Ablam arka taraftan baktı, hemen burada oturuyordu zaten. 'Evden duman çıkıyor' dedi, hemen koştuk, buraya geldik, camdan yangını gördük. 'İçeride birisi var mı?' diye bağırdık, Allah'tan içeride kimse yokmuş. Kapıyı kırıp içeriye girdik. Yukarıya çıktığımızda benzin bidonlarının yandığını gördük. Bir kısmını kumla söndürdük. Dışarıdakiler itfaiyeyi aramışlar. Bir kısmını söndürdük, diğer dairelere baktık. Yerde yanan yerleri kumla söndürdük. Ondan sonra itfaiye geldi zaten, bizi aşağıya indirdi. Biz bütün dairelerin camlarını açtık. Ama içeride benzin bidonları vardı, tiner kokuyordu. Birkaç tanesini aşağıya indirdiler, polis memurları onları aldı. Hiçbir daire sahibinin, müteahhittin hiç kimseyle bir husumeti yok. İnşallah kimin yaptığı bulunur. Binada bir dairede patlama olmuş, kapılar, parkeler, banyo, mutfak dolapları yanmış. Diğer dairelerin kapılarında sıkıntı var. Diğer dairelerde herhangi bir zarar yok" ifadelerini kullandı.

Benzin dökülüp yakılan dairede patlama
Benzin dökülüp yakılan dairede patlama
Benzin dökülüp yakılan dairede patlama
Benzin dökülüp yakılan dairede patlama
Benzin dökülüp yakılan dairede patlama
Benzin dökülüp yakılan dairede patlama
Benzin dökülüp yakılan dairede patlama
Benzin dökülüp yakılan dairede patlama
Benzin dökülüp yakılan dairede patlama
Benzin dökülüp yakılan dairede patlama

Kocaeli, Patlama, Benzin, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Benzin dökülüp yakılan dairede patlama - Son Dakika


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