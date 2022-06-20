Benzin döküp hem annesini hem de evi yakan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Benzin döküp hem annesini hem de evi yakan şahıs yakalandı

20.06.2022 21:52
Benzin döküp hem annesini hem de evi yakan şahıs yakalandı

EDİRNE (İHA) – Edirne'de evi benzin döküp ateşe vererek annesinin ağır yaralanmasına neden olan şahıs yakalandı.

EDİRNE (İHA) – Edirne'de evi benzin döküp ateşe vererek annesinin ağır yaralanmasına neden olan şahıs yakalandı.

İddialara göre, Talatpaşa Mahallesi'nde kısa süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Ünal D., yanında getirdiği benzini annesinin de içinde bulunduğu eve döktü. Korku dolu anların yaşandığı olayda şahıs ardından evi ateşe verdi. Annesini alevlerin arasında bırakan şüpheli, kaçarak kayıplara karıştı. Evden alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin içine girdiğinde yaşlı kadının ağır şekilde yaralandığını belirledi. Evden çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kan donduran olayın ardından kayıplara karışan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ardından Selimiye Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Şüphelinin karakoldaki işlemleri sürüyor. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Benzin döküp hem annesini hem de evi yakan şahıs yakalandı - Son Dakika

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