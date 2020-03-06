Benzin döküp otomobili yakanlar tutuklandı - Son Dakika
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Benzin döküp otomobili yakanlar tutuklandı

6 saat önce

Aksaray'da bir otomobil, sahibinin borcunu ödemediği iddiasıyla benzin dökülerek yakıldı.

Benzin döküp otomobili yakanlar tutuklandı, System.String[]

Aksaray'da bir otomobil, sahibinin borcunu ödemediği iddiasıyla benzin dökülerek yakıldı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda otomobili yakan ve olay yerinde gözcülük yapan 3 arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, 3 Mart 2020 tarihinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5252. Sokak'ta bulunan bir evin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ç. (29) isimli vatandaşa ait 68 EH 721 plakalı otomobil, gece yarısı evin önünde bilinmeyen bir nedenle yandı. İtfaiye ekipleri yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit etti. Olayın kundaklama olduğu tespit edildikten sonra harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Şüphelinin Hasan Hüseyin G. (22) olduğunu belirleyen polis ekipleri, bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından olaya karışan 3 şüpheliyi daha tespit etti. Şüpheliler Hasan Hüseyin G., Lokman B. (20), İzzet T. (34) ve Gamze T. (24) ikametlerine operasyon düzenleyen polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde ifadeleri alındıktan sonra Aksaray Adliyesine sevk edilirken, burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şüphelilerin, araç sahibi M.Ç.'nin başka bir şahsa 6 bin TL borcu olduğunu, bu borcu ödemediğini ve kendilerinin parayı tahsil etmek istediklerini, parayı alamayınca da otomobili kundaklamak suretiyle yaktıkları iddia edildi. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:52 Kaynak: İHA
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