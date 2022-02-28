Benzin fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklara neden oluyor - Son Dakika
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Benzin fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklara neden oluyor

28.02.2022 13:50

Irak'ın Erbil kentinde benzin fiyatlarındaki artışın yanı sıra özel ve devlet akaryakıtının satıldığı istasyonlardaki fiyat farkı, kentte uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açıyor.

Irak'ın Erbil kentinde benzin fiyatlarındaki artışın yanı sıra özel ve devlet akaryakıtının satıldığı istasyonlardaki fiyat farkı, kentte uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açıyor.

Kentte benzin fiyatları akaryakıt istasyonları arasında değişim gösterirken, kimi istasyonlarda çoğunluğu taksi olmak üzere bazen de lüks araçların da bulunduğu uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Son zamanlarda benzin fiyatının 800 dinardan (0,55 dolar) 900 dinar civarına yükselmesi, devlet benzininin satıldığı istasyonlarda sürücülerin iki saati bulan uzun kuyruklara girmesine neden oluyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) özel şirketlere ait benzin noktalarında ise süper benzin bin 250 Irak dinarı (0,86 dolar), ikinci kalite bin dinar ve normal ise 900 dinardan işlem görüyor.

Taksiciler ucuz benzin bulmakta zorlandıklarından şikayet ederken, taksi ve otobüsler için ayrı istasyonların oluşturulması da talep ediliyor.

Benzin fiyatlarının artmasında küresel nedenlerin olduğu belirtiliyor

Erbil Benzinciler Odası Başkanı Cengi Mecid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Irak hükümeti IKBY'ye günlük bir milyon litre benzin gönderiyor. Bunun 360 bin litresi Erbil'e ayrılıyor. Bu birkaç yakıt istasyonu yoluyla, sürücülere litresi 690 dinara satılıyor." dedi.

Taksi ve otobüsler için dört yakıt noktasının ayrılması ve fiyatların arttırılmaması önerisinden bulunduklarını söyleyen Cengi Mecid, sözlerine şöyle devam etti:

"Benzin fiyatının artmasının birkaç nedeni var. Bunlardan biri Rusya- Ukrayna gerilimi. Bu durum Avrupa'da benzin ve gaz fiyatlarına yansıyor. Dünyada baş gösteren Kovid-19 pandemisinin yanı sıra BAE, Suudi Arabistan ve Husiler arasındaki çatışma da yakıt artışının nedenlerinden."

Taksiciler uzun benzin kuyruklarından şikayet ediyor

Benzin istasyonlarında saatlerce uzun sıralarda bekleyen araç sahipleri, durumdan memnuniyetsizliklerini dile getirerek yetkililere bu sorunun düzetilmesi çağrısında bulunuyor.

Yaklaşık 40 dakikadır benzin sırasında beklediğini söyleyen Taksici Kemal Hüseyin, "Devlet yakıtını tercih etmemin sebebi, fiyat artışının dışında kalitesinin iyi olmasından dolayı. Biz taksiciler için devlet benzini hem daha ucuz hem de daha kaliteli." diye konuştu.

Bir diğer taksici Şaho Muhammed ise şunları söyledi:

"Buraya gelmemdeki sebep, diğer özel yakıt istasyonlarında benzin litresi 900 dinar ve bu benim için pahalı. Bu benim ekmek teknem. Benzin parası bile bulamıyorum. İki gündür yakıt bekliyorum. Şu an yakıt göstergesi uyarı veriyor. Taksilerin diğer özel araç ve minibüslerden ayrı olarak görülmesi gerekiyor yoksa geçimimizi sağlayamayız. Masrafımız sadece benzin değil; tekerlek, yağ ve diğer gerekli malzemeler de var. Bu sorun ailemi de olumsuz etkiliyor. Okul okuyan dört çocuğum var. Eğer iş yapamazsam onların ihtiyaçlarını da gideremem."

Benzin fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklara neden oluyor
Benzin fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklara neden oluyor
Benzin fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklara neden oluyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Benzin fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklara neden oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benzin fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklara neden oluyor - Son Dakika
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