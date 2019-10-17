Son Dakika Haberleri: Benzin istasyonunda alev alan otomobil paniğe neden oldu
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Benzin istasyonunda alev alan otomobil paniğe neden oldu

13 dakika önce

Benzin istasyonunda alev alan otomobil paniğe neden oldu Facianın eşiğinden dönüldü Benzinlikte alev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüEDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Sanayi Sitesi içinde bulunan bir benzin istasyonunda yakıt alırken alev alan araç, paniğe sebep oldu.

Benzin istasyonunda alev alan otomobil paniğe neden oldu

Facianın eşiğinden dönüldü

Benzinlikte alev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Sanayi Sitesi içinde bulunan bir benzin istasyonunda yakıt alırken alev alan araç, paniğe sebep oldu. Benzinlik dışına çıkarılan araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, öğle saatlerinde Keşan Sanayi Sitesi'nde gerçekleşti. 59 US 462 plakalı araç, site içerisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yakıt alırken bir anda alev aldı. Hızlı bir şekilde büyüyen yangını fark eden araç sahibi ve çevredekiler olası bir patlamayı önlemek için aracı iterek istasyon dışına çıkardı.

Bu sırada haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Keşan Belediyesi İtfaiye ekipleri araçtaki yangını kontrol altına alıp, söndürdü.

Soğutma çalışmalarının ardından yangında büyük oranda maddi oranda hasar oluşan araç çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, alevlerin büyüyüp, çevredeki iş yerleri ve araçlara sıçramaması olası bir facianın önlenmesine neden oldu.

Benzin istasyonunda alev alan otomobil paniğe neden oldu

İtfaiye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:33 Kaynak: İHA
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