Benzin istasyonunda çıkan yangın korkuttu
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Mersin'in Tarsus ilçesinde benzin istasyonunun idari bürosunda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:14 Kaynak: İHA
'in Tarsus
ilçesinde benzin istasyonunun idari bürosunda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.
Alınan bilgiye göre, yangın, Tarsus-Mersin TEM otoyolu Eshab-ı Kehf mevkisindeki benzin istasyonunun idari bürosunda çıktı.
İş yerindeki çalışanlar yangına ilk müdahaleyi yaparken olay yerine itfaiye çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen Tarsus itfaiyesi ekipleri petrol istasyonuna ait müdüriyet ve muhasebe bölümünde başlayan yangını, müdahale ederek söndürdü.
Bu arada, ilçeye bağlı Girne
Mahallesi 2004 Sokakta bulunan E.K'ye ait evde de çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye müdahale etti.
Söndürülen yangın sonrası çok sayıda eşya kullanılmaz hale geldi. - MERSİN
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