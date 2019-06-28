Son Dakika Haberleri: Benzin istasyonunda çıkan yangın korkuttu
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Benzin istasyonunda çıkan yangın korkuttu

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde benzin istasyonunun idari bürosunda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Benzin istasyonunda çıkan yangın korkuttu, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde benzin istasyonunun idari bürosunda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, yangın, Tarsus-Mersin TEM otoyolu Eshab-ı Kehf mevkisindeki benzin istasyonunun idari bürosunda çıktı.

İş yerindeki çalışanlar yangına ilk müdahaleyi yaparken olay yerine itfaiye çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen Tarsus itfaiyesi ekipleri petrol istasyonuna ait müdüriyet ve muhasebe bölümünde başlayan yangını, müdahale ederek söndürdü.

Bu arada, ilçeye bağlı Girne Mahallesi 2004 Sokakta bulunan E.K'ye ait evde de çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye müdahale etti.

Söndürülen yangın sonrası çok sayıda eşya kullanılmaz hale geldi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:14 Kaynak: İHA
Tarsus, Mersin, 3. Sayfa
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