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Benzin istasyonunda otomobil yandı - Son Dakika

Benzin istasyonunda otomobil yandı

08.02.2022 18:36

Benzin istasyonunda otomobil yandı İstasyon çalışanlarının müdahalesi ile korkulan olmadıDÜZCE – Düzce'de benzin istasyonunda motor kısmından tutuşan otomobil korkuttu.

Benzin istasyonunda otomobil yandı

İstasyon çalışanlarının müdahalesi ile korkulan olmadı

DÜZCE – Düzce'de benzin istasyonunda motor kısmından tutuşan otomobil korkuttu.

Yangın Zonguldak-Düzce D-655 Karayolu Sancaklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Furkan Tokgöz idaresindeki 54 FY 899 plakalı Tofaş marka otomobille benzin istasyonuna gelerek benzin aldı. Tesislerden çıkmaya hazırlanan Tokgöz, otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark ederek, aracını yıkama alanına aldı. Bir anda alev topuna dönen otomobil istasyon çalışanlarının müdahalesi ile söndürülürken, itfaiye ekipleri de otomobilde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Motor kısmından tutuşan otomobil kullanılamaz hale gelirken, benzin istasyonu çalışanlarının dikkati ile korkulan olmadı.

Benzin istasyonunda otomobil yandı
Benzin istasyonunda otomobil yandı
Benzin istasyonunda otomobil yandı
Benzin istasyonunda otomobil yandı

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Zonguldak, Otomobil, Benzin, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Benzin istasyonunda otomobil yandı - Son Dakika


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