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Benzin istasyonunda park halindeki tır bomba gibi patladı! - Son Dakika

Benzin istasyonunda park halindeki tır bomba gibi patladı!

28.01.2022 19:11

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır, bir benzin istasyonunun önüne geldiğinde adeta bir bomba gibi patlayıp alevli bir şekilde yanmaya başladı.

Kula'da 4 Eylül Mahallesinde bir benzin istasyonunda meydana gelen olayda, 34 HB 5123 çekici plakalı tırıyla Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde ola Aziz T. (56), tırın arka lastiklerinden duman çıktığını görünce yol kenarındaki bir benzin istasyonuna durdu.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Tır sürücüsü yangın tüpü ile yanan lastiklere müdahale etmeye çalışırken, tırda bir anda patlama meydana geldi. Alevli bir şekilde yanmaya başlayan tırın altında kalmaktan son anda kurtulan tır sürücüsü yaralanırken, olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan tıra müdahale ederken, yangın petrol istasyonuna sıçramadan kontrol altına alındı. Öte yandan patlamanın şiddetiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan tır sürücüsü Tuna, olay yerinde güvenlik önlemi alan emniyet ekiplerince hastaneye götürüldü. Hayati tehlikesi bulunmayan tır sürücüsü, Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, olay, benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, lastiklerinden duman çıkan tırın benzin istasyonuna gelerek park ettiği ve yangın tüpü ile lastiklere müdahale ettiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise tır sürücüsünün lastiklere müdahale ettiği sırada bir patlamanın meydana geldiği ve tırın alevli bir şekilde yanmaya başladığı görülüyor.

Benzin istasyonunda park halindeki tır bomba gibi patladı!
Benzin istasyonunda park halindeki tır bomba gibi patladı!
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İtfaiye, Yangın, Benzin, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Benzin istasyonunda park halindeki tır bomba gibi patladı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benzin istasyonunda park halindeki tır bomba gibi patladı! - Son Dakika
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