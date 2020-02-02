Benzin istasyonunda silahlı soygun - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Benzin istasyonunda silahlı soygun - Son Dakika

Benzin istasyonunda silahlı soygun

6 saat önce

Kayseri'de kar maskesi ve silahla gelerek çok sayıda sigara ve para alan bir kişi polis tarafından aranıyor.

Benzin istasyonunda silahlı soygun, System.String[]

Kayseri'de kar maskesi ve silahla gelerek çok sayıda sigara ve para alan bir kişi polis tarafından aranıyor.


Edinilen bilgiye göre, Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda bulunan bir benzin istasyonuna gelen siyah pantolonlu, maskeli, lacivert montlu ve silahlı bir kişi, çalışanları tehdit etti. Soyguncu benzin istasyonundan çok sayıda sigara ve para aldıktan sonra boş araziye kaçarak izini kaybettirdi.


Yapılan ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden eşkali belirlenen soyguncunun yakalanması için geniş çaplı arama başlattı. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
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