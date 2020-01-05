Benzin istasyonundan yakıt alıp ücret ödemeden kaçan şahıslar kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Benzin istasyonundan yakıt alıp ücret ödemeden kaçan şahıslar kamerada - Son Dakika

Benzin istasyonundan yakıt alıp ücret ödemeden kaçan şahıslar kamerada

6 saat önce

Esenler'de çaldıkları plakaları kiraladıkları araca takıp akaryakıt istasyonundan yakıt alan ve parasını ödemeden kaçan şahıslar yakayı ele verdi.

Benzin istasyonundan yakıt alıp ücret ödemeden kaçan şahıslar kamerada, System.String[]

Esenler'de çaldıkları plakaları kiraladıkları araca takıp akaryakıt istasyonundan yakıt alan ve parasını ödemeden kaçan şahıslar yakayı ele verdi. Şahısların Pendik ve Kartal'dan yakıt alma anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Esenler'de geçtiğimiz günlerde plaka hırsızlığı yaşanmıştı. Çalınan plakaların başka kiralık bir araca takıldığı tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları plakaları farklı araçlara takıp Pendik ve Kartal ilçelerindeki akaryakıt istasyonlarından değişik tarihlerde yakıt aldığını belirleyen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda olaya karışan kiralık bir aracın Pendik'te görülmesi üzerine aracın gerçek plakaları tespit edildi. Aracı kiraladıkları tespit edilen Burak A. (25) ve Yunus Ö. (21) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Esenler, Kartal, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu
Peygamber soyundan geldiğini söyleyip psikolojik rahatsızlığı olan vatandaşları toplamda 13 milyon lira dolandırdı Çaldıkları aracın plakasını "Evleniyoruz" yazısıyla kapattılar, kaçarken kaza yaptılar Ordulu iş insanı Gürcistan'da ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
18:56 İYİ Parti Yerel Yönetimler Çalıştayı - Son Dakika Haber
18:50 Manisa Ülkü Ocakları üyeleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika Haber
18:49 Hamaney'in danışmanı Hüseyin Dehgnan: İran'ın ABD'ye yanıtı askeri olcak - Son Dakika Haber
18:43 Kıran: "Kadın elinin değdiği her yerde başarı vardır" - Son Dakika Haber
18:42 Mahsur kalan hasta için seferber oldular - Son Dakika Haber
17:54 AB, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i Brüksel'e davet etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 18:59:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Benzin istasyonundan yakıt alıp ücret ödemeden kaçan şahıslar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]