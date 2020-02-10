Son Dakika › 3. Sayfa › Benzin istasyonunu sahte içki imalathanesine çevirmişler - Son Dakika
Benzin istasyonunu sahte içki imalathanesine çevirmişler
6 saat önce
Yalova'da benzin istasyonunun arka tarafında sahte içki imalathanesi ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
Yalova'da benzin istasyonunun arka tarafında sahte içki imalathanesi ortaya çıktı.
Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Yalova Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesindeki bir benzin istasyonuna operasyon yaptı. Aramada benzin istasyonunun arka tarafındaki bir noktada oluşturulan sahte içki imalathanesi tespit edildi. Yapılan aramada ayrıca 14 litre sahte şarap, 48 adet sahte bira ile şişeler ve aparatlar ele geçirildi. Olayla alakalı 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar adliyeye sevk edildi. - YALOVA
Son Dakika Van Gölü kıyısında donma tehlikesi geçiren göçmenler hastaneye kaldırıldı İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 6 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu Sevgilisinden şiddet gördüğü esnada Kadir Şeker'in müdahalesi ile kurtulan kadın: Beni kurtarmaya çalıştı Kendisini tutuklayan polisleri bıçaklayan Özgür Arduç: Bana bakmasaydı boğazına sokacaktım