Son dakika... Benzin istasyonunun büfesinde yangın: Facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
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Son dakika... Benzin istasyonunun büfesinde yangın: Facianın eşiğinden dönüldü

25.06.2022 14:25

Son dakika haber: Benzin istasyonunun büfesinde yangın: Facianın eşiğinden dönüldü Yangın, tüpün hortumuna kadar gelip ucunda durdu Kocaeli'de benzin istasyonunun büfesinde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Benzin istasyonunun büfesinde yangın: Facianın eşiğinden dönüldü

Yangın, tüpün hortumuna kadar gelip ucunda durdu

KOCAELİ - Kocaeli'de benzin istasyonunun büfesinde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki bir benzin istasyonunun büfesinde meydana geldi. İddiaya göre, yangın elektrik kontağından kaynaklandı. Kokuyu alan ve kızının uyarısıyla bakıp yangını gören istasyon çalışanı Yakup Sağlam, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar verdi. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri yangın yerine sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, yangını söndürdü.

"Tüpün hortumuna kadar gelip ucunda durdu, verilmiş sadakamız varmış"

Olayı anlatan istasyonun çalışanı Yakup Sağlam, "Bir koku hissettik. Küçük kızım gelip 'Baba dışarıda duman var' dedi. Baktık ki yangın başlamış. Sanırım elektrik kontağından, dolaplardan ötürü olmuş. Hemen itfaiyeyi aradık. Sağ olsunlar onların da gelmeleri 1.5 dakika bile sürmedi. Onlar gelmeden, kapıları kırdık, tüplerle müdahale ettik. Sonra etrafa sıçramadan, itfaiye soğutma çalışması yaptı. Şimdi de hasar tespitini yapıyorlar. Dışarıda bir tane tüp var. Yangın, tüpün hortumuna kadar gelip ucunda durmuş. Bu da verilmiş sadakamızmış" sözlerini kaydetti.

Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Benzin istasyonunun büfesinde yangın: Facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika

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