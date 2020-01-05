Benzin parasını ödemeden böyle kaçtılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Benzin parasını ödemeden böyle kaçtılar - Son Dakika

Benzin parasını ödemeden böyle kaçtılar

6 saat önce

Esenler'de çaldıkları plakaları kiralık araca takıp akaryakıt istasyonunda benzinin parasını ödemeyen şahıslar yakayı ele verdi.

Esenler'de çaldıkları plakaları kiralık araca takıp akaryakıt istasyonunda benzinin parasını ödemeyen şahıslar yakayı ele verdi. Şahısların Pendik ve Kartal'dan yakıt alma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenler'de geçtiğimiz günlerde plaka hırsızlığı yaşanmıştı. Çalınan plakaların başka kiralık bir araca takıldığı tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları plakaları farklı araçlara takıp Pendik ve Kartal ilçelerindeki akaryakıt istasyonlarından değişik tarihlerde yakıt aldığını belirleyen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda olaya karışan kiralık bir aracın Pendik'te görülmesi üzerine aracın gerçek plakaları tespit edildi. Aracı kiraladıkları tespit edilen Burak A. (25) ve Yunus Ö. (21) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Aykut Zor - Mustafa Biçer/İHA)

Benzin parasını ödemeden böyle kaçtılar

Esenler, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:55 Kaynak: İHA
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