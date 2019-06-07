Son Dakika Haberleri: Benzin ve motorin fiyatlarında büyük indirim
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Benzin ve motorin fiyatlarında büyük indirim

44 dakika önce

Benzin ve motorin fiyatlarına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere büyük indirim gerçekleşti.

Benzin ve motorin fiyatlarında büyük indirim, System.String[]
Benzin ve motorin fiyatlarına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere büyük indirim gerçekleşti. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi. Buna göre; pompa fiyatlarına yansıyacak indirim, litrede benzine 17 kuruş, motorine de 21 kuruş olacak. Yaşanan indirimin ardından benzinin litresi ortalama Ankara'da 7,06 liradan 6,89 liraya, İstanbul'da 6,98 liradan 6,73 liraya, İzmir'de ise 7,04 liradan 6,87 liraya düşecek. İndirim sonrası motorinin litresi ortalama Ankara'da 6,51 liradan 6,30 liraya, İstanbul'da 6,44 liradan 6,23 liraya, İzmir'de ise 6,53 liradan 6,32 liraya düşecek.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:20 Kaynak: İHA
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