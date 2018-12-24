Benzin ve motorinde indirim
1 saat önce
Bu gece yarısından itibaren benzinin pompa fiyatında litre başına 27.7 kuruş, motorinde ise 28.6 kuruş indirim yapılacak.
Bu gece yarısından itibaren benzinin pompa fiyatında litre başına 27.7 kuruş, motorinde ise 28.6 kuruş indirim yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:33
Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Büyük İndirim Gelecek
Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Gelecek İndirim Miktarı Netleşti
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