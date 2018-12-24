Son Dakika Haberleri: Benzin ve motorinde indirim

Benzin ve motorinde indirim

1 saat önce

Bu gece yarısından itibaren benzinin pompa fiyatında litre başına 27.7 kuruş, motorinde ise 28.6 kuruş indirim yapılacak.

Benzin ve motorinde indirim, System.String[]
Bu gece yarısından itibaren benzinin pompa fiyatında litre başına 27.7 kuruş, motorinde ise 28.6 kuruş indirim yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:33 

Ekonomi
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