Benzin ve motorinde indirim

Bu gece yarısından itibaren benzinin pompa fiyatında litre başına 27.7 kuruş, motorinde ise 28.6 kuruş indirim yapılacak.

Bu gece yarısından itibaren benzinin pompa fiyatında litre başına 27.7 kuruş, motorinde ise 28.6 kuruş indirim yapılacak.

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Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Büyük İndirim Gelecek

Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Gelecek İndirim Miktarı Netleşti

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