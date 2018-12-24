Benzin ve Motorine 28 Kuruş İndirim Geliyor
53 dakika önce
Pazartesi gecesi benzine yapılacak indirimle, depoda 15 lira ucuzlama gerçekleşecek. Brent petrolün varil fiyatının 55 dolar civarında olduğu cuma günü, benzin ve motorinde indirim beklentisi 15-22 kuruş aralığındaydı. Brent petrolün varil fiyatı haftayı 53 dolardan kapatmasının ardından, benzin ve motorinde indirim beklentisi artarak 30 kuruşa dayandı. Petrol fiyatları ve dolar kurundaki düşüş, motorlu araçların depolarına […]The post Benzin ve motorine 28 kuruş indirim geliyor appeared first on Enerji Enstitüsü.
Pazartesi gecesi benzine yapılacak indirimle, depoda 15 lira ucuzlama gerçekleşecek.
Brent petrolün varil fiyatının 55 dolar civarında olduğu cuma günü, benzin ve motorinde indirim beklentisi 15-22 kuruş aralığındaydı.
Brent petrolün varil fiyatı haftayı 53 dolardan kapatmasının ardından, benzin ve motorinde indirim beklentisi artarak 30 kuruşa dayandı.
Petrol fiyatları ve dolar kurundaki düşüş, motorlu araçların depolarına indirim olarak yansıyacak. Pazartesi gece yarısından itibaren; benzinde 27-28, motorinde ise 28-29 kuruş civarında indirim bekleniyor.
Kesin rakamlar, pazartesi günü saat 17.00'de açıklanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:08
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