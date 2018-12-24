Son Dakika Haberleri: Benzin ve Motorine 28 Kuruş İndirim Geliyor

Benzin ve Motorine 28 Kuruş İndirim Geliyor

53 dakika önce

Pazartesi gecesi benzine yapılacak indirimle, depoda 15 lira ucuzlama gerçekleşecek. Brent petrolün varil fiyatının 55 dolar civarında olduğu cuma günü, benzin ve motorinde indirim beklentisi 15-22 kuruş aralığındaydı. Brent petrolün varil fiyatı haftayı 53 dolardan kapatmasının ardından, benzin ve motorinde indirim beklentisi artarak 30 kuruşa dayandı. Petrol fiyatları ve dolar kurundaki düşüş, motorlu araçların depolarına […]The post Benzin ve motorine 28 kuruş indirim geliyor appeared first on Enerji Enstitüsü.

Benzin ve Motorine 28 Kuruş İndirim Geliyor, System.String[]
Pazartesi gecesi benzine yapılacak indirimle, depoda 15 lira ucuzlama gerçekleşecek.

Brent petrolün varil fiyatının 55 dolar civarında olduğu cuma günü, benzin ve motorinde indirim beklentisi 15-22 kuruş aralığındaydı.

Brent petrolün varil fiyatı haftayı 53 dolardan kapatmasının ardından, benzin ve motorinde indirim beklentisi artarak 30 kuruşa dayandı.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki düşüş, motorlu araçların depolarına indirim olarak yansıyacak. Pazartesi gece yarısından itibaren; benzinde 27-28, motorinde ise 28-29 kuruş civarında indirim bekleniyor.

Kesin rakamlar, pazartesi günü saat 17.00'de açıklanacak.

The post Benzin ve motorine 28 kuruş indirim geliyor appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:08 

Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyete Kasabı Nusret Gökçe, Aile Fotoğrafını Takipçilerinin Beğenisine Sundu Murat Yıldırım, Camsız Gözlüğü Fark Edince Ortaya İlginç Anlar Çıktı

Haklarında Soruşturma Başlatılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'dan Beklenen Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 10:01:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Benzin ve Motorine 28 Kuruş İndirim Geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]