Son Dakika Haberleri: Benzin ve Motorine Bir Haftada İkinci Zam Geliyor

Benzin ve Motorine Bir Haftada İkinci Zam Geliyor

1 saat önce

Benzin ve motirine en son salı günü yapılan zamdan sonra bir zam daha geliyor. Fiyatlarda artış yaşanması halinde vergi oranlarını otomatik düşürerek pompa fiyatlarının sabit kalmasını sağlayan “eşel mobil sistemi’ uygulaması sona erdi. Brent petrol fiyatları ve dolar kurunun yükselmesi akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Bu gelişmeler pompa fiyatlarında bir kez daha zammı gündeme getirdi. Motorinde 20 […]The post Benzin ve motorine bir haftada ikinci zam geliyor appeared first on Enerji Enstitüsü.

Benzin ve Motorine Bir Haftada İkinci Zam Geliyor, System.String[]
Benzin ve motirine en son salı günü yapılan zamdan sonra bir zam daha geliyor.

Fiyatlarda artış yaşanması halinde vergi oranlarını otomatik düşürerek pompa fiyatlarının sabit kalmasını sağlayan "eşel mobil sistemi' uygulaması sona erdi.

Brent petrol fiyatları ve dolar kurunun yükselmesi akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Bu gelişmeler pompa fiyatlarında bir kez daha zammı gündeme getirdi.

Motorinde 20 kuruş, benzinde 14-15 kuruş zam hesaplanıyor.

En son geçen salı günü benzinin litre fiyatı 17, motorinin 18 kuruş artmıştı.

The post Benzin ve motorine bir haftada ikinci zam geliyor appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:05 

Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



40 Yıldır Mağarada Yaşayan Adamın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İlgili Sözleri Güldürdü: Başbakan Kim Oldu? TBF Disiplin Kurulu, Rakip Takım Oyuncusuna Kafa Atan Michael Eric'e 5 Maç Ceza Verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Demiryol-İş Sendikası, Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı Ünlü Tenisçi Andy Murray, Sakatlıkları Nedeniyle Tenisi Bırakıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 10:22:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Benzin ve Motorine Bir Haftada İkinci Zam Geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]