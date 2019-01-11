Benzin ve Motorine Bir Haftada İkinci Zam Geliyor
1 saat önce
Benzin ve motirine en son salı günü yapılan zamdan sonra bir zam daha geliyor. Fiyatlarda artış yaşanması halinde vergi oranlarını otomatik düşürerek pompa fiyatlarının sabit kalmasını sağlayan “eşel mobil sistemi’ uygulaması sona erdi. Brent petrol fiyatları ve dolar kurunun yükselmesi akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Bu gelişmeler pompa fiyatlarında bir kez daha zammı gündeme getirdi. Motorinde 20 […]The post Benzin ve motorine bir haftada ikinci zam geliyor appeared first on Enerji Enstitüsü.
Benzin ve motirine en son salı günü yapılan zamdan sonra bir zam daha geliyor.
Fiyatlarda artış yaşanması halinde vergi oranlarını otomatik düşürerek pompa fiyatlarının sabit kalmasını sağlayan "eşel mobil sistemi' uygulaması sona erdi.
Brent petrol fiyatları ve dolar kurunun yükselmesi akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.
Bu gelişmeler pompa fiyatlarında bir kez daha zammı gündeme getirdi.
Motorinde 20 kuruş, benzinde 14-15 kuruş zam hesaplanıyor.
En son geçen salı günü benzinin litre fiyatı 17, motorinin 18 kuruş artmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:05
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