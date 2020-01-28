Benzin ve motorine indirim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Benzin ve motorine indirim - Son Dakika

Benzin ve motorine indirim

6 saat önce

Geceyarısından itibaren motorinde 21, benzinde 23 kuruş indirim yapıldı.

Benzin ve motorine indirim, System.String[]

Geceyarısından itibaren motorinde 21, benzinde 23 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre motorinde 21, benzinde 23 kuruş indirim gerçekleşti. Geceyarısında itibaren geçerli olan indirimin ardından İstanbul'da benzinin litre satış fiyatı ortalama 6,79 liraya, Ankara'da 6,89 liraya, İzmir'de 6,90 liraya düşecek. Motorin fiyatları ise İstanbul'da ortalama 6,32 liraya, Ankara'da 6,39 liraya ve İzmir'de 6,40 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

(İHA)

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da 16 köpeği katleden 3 kişi, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı
Benzin ve motorine gece yarısı indirim geldi Elazığ depremini bilen Naci Görür'ün yeni deprem tahmini Kırıkkalelileri korkuttu Son dakikla: Manisa'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 15:20:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Benzin ve motorine indirim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]