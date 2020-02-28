Benzin ve motorine indirim - Son Dakika

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 34 kuruş motorine ise 31 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 34 kuruş, motorine ise 31 kuruş indirim yapıldı.

Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,74 liradan 6,40 liraya, Ankara'da 6,89 liradan 6,55 liraya, İzmir'de ise 6,90 liradan 6,56 liraya gerileyecek.

Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 6,32 liradan 6,01 liraya, Ankara'da 6,42 liradan 6,11 liraya ve İzmir'de 6,43 liradan 6,12 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

(İHA)