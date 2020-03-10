Benzin ve motorine indirim - Son Dakika
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Benzin ve motorine indirim

6 saat önce

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 60 kuruş motorine ise 56 kuruş indirim yapıldı.

Benzin ve motorine indirim, System.String[]

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 60 kuruş motorine ise 56 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 50 kuruş, motorine ise 56 kuruş indirim yapıldı.

Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,58 liradan 5,98 liraya, Ankara'da 6,73 liradan 6,13 liraya, İzmir'de ise 6,74 liradan 6,14 liraya gerileyecek.

Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 6,20 liradan 5,64 liraya, Ankara'da 6,30 liradan 5,74 liraya ve İzmir'de 6,31 liradan 5,75 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 05:50 Kaynak: İHA
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