Benzin ve motorine indirim

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 12 kuruş indirim yapılacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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