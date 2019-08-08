Son Dakika Haberleri: Benzin ve motorine indirim geldi
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Benzin ve motorine indirim geldi

38 dakika önce

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 18 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 34 kuruş indirim geldi.

Benzin ve motorine indirim geldi, System.String[]
Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 18 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 34 kuruş indirim geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına 18 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 34 kuruş indirim geldiğini açıkladı. Gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte benzinin litre satış fiyatı ortalama İstanbul'da 6.70 liradan 6,58 liraya, Ankara ve İzmir'de 6.77 liradan 6.59 liraya inecek.

Motorinde ise ortalama İstanbul'da 6.37 liradan 6.03 liraya, Ankara'da 6.46 liradan 6.12 liraya, İzmir'de ise 6.48 liradan 6.14 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL
İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:51 Kaynak: İHA
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