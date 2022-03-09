Benzin ve motorine zam - Son Dakika
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Benzin ve motorine zam

09.03.2022 16:57
Benzin ve motorine zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam yapıldı.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 79 kuruş, motorinin litresine de 2 lira 25 kuruş zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 20,34 liradan 21,13 liraya, Ankara'da 20,44 liradan 21,23 liraya, İzmir'de ise 20,46 liradan 21,25 liraya yükselecek.

Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 22,80 liradan 25,05 liraya, Ankara'da 22,90 liradan 25,15 liraya ve İzmir'de 22,90 liradan 25,15 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

(İHA)

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Ankara, Petrol, Enerji, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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