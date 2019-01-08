Benzin ve Motorine Zam

Bu geceden itibaren litre başına benzinde 17 kuruş, motorinde de 18 kuruş zam yapılacak.

Bu geceden itibaren litre başına benzinde 17 kuruş, motorinde de 18 kuruş zam yapılacak.



Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren litre başına benzinde 17 kuruş, motorinde de 18 kuruş zam gerçekleşeceğini açıkladı. Buna göre, benzinin fiyatı ortalama İstanbul'da 5,82 liradan 5,99 liraya, Ankara'da ortalama 5,94 liradan 6,11 liraya, İzmir'de de 5,91 liradan 6,08 liraya yükselecek.



Motorin ise litresi ortalama İstanbul'da 5,63 liradan 5,81 liraya, Ankara'da 5,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,89 liraya, İzmir'de ise 5,71 liradan 5,89 liraya yükselecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL

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