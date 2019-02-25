Benzin ve Motorine Zam

Benzinin litresinde 17 kuruş, motorinin litresinde de 28 kuruş zam yapıldı.

Benzinin litresinde 17 kuruş, motorinin litresinde de 28 kuruş zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'den yapılan açıklamaya göre bu geceyarısından itibaren geçerli olmak benzinin pompa fiyatına litrede 17 kuruş, motorinin pompa fiyatına ise 28 kuruş zam geldi.



(İHA)

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Benzin ve Motorine Büyük Zam Geldi

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