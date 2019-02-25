Son Dakika Haberleri: Benzin ve Motorine Zam

Benzin ve Motorine Zam

1 saat önce

Benzinin litresinde 17 kuruş, motorinin litresinde de 28 kuruş zam yapıldı.

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Benzinin litresinde 17 kuruş, motorinin litresinde de 28 kuruş zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'den yapılan açıklamaya göre bu geceyarısından itibaren geçerli olmak benzinin pompa fiyatına litrede 17 kuruş, motorinin pompa fiyatına ise 28 kuruş zam geldi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:01 Kaynak: İHA

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