Son Dakika Haberleri: Benzin ve Motorine Zam

Benzin ve Motorine Zam

56 dakika önce

Benzinin litresine ise 20 kuruş, motorinin litre fiyatına da 12 kuruş, zam geldi.

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Benzinin litresine ise 20 kuruş, motorinin litre fiyatına da 12 kuruş, zam geldi. Söz konusu artış pompa fiyatlarına dün gece yarısından itibaren motorinde 6 kuruş, benzinde ise 13 kuruş olarak yansıdı. Motorinde 6 kuruş, benzinde ise 7 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı 'eşel mobil sistemi' tekrar devreye alındı. Buna göre, benzin fiyatlarında yaşanan 20 kuruşluk artışın 13 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 7 kuruşluk artış vergiden karşılanacak. Benzinin litresi ortalama Ankara'da 6,97 liradan 7,10 liraya, İstanbul'da 6,90 liradan 7,03 liraya, İzmir'de ise 6,95 liradan 7,08 liraya yükseldi.

Motorin fiyatlarında ise yaşanan 12 kuruşluk artışın 6 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 6 kuruşluk artış vergiden karşılanacak. Motorinin litresi ortalama Ankara'da 6,37 liradan 6,43 liraya, İstanbul'da 6,33 liradan 6,39 liraya, İzmir'de ise 6,37 liradan 6,43 liraya yükseldi.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:01 Kaynak: İHA
Söz, Güncel
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