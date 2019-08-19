Son Dakika Haberleri: Benzin ve motorine zam
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Benzin ve motorine zam

45 dakika önce

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 6 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam yapıldı.

Benzin ve motorine zam, System.String[]
Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 6 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 6 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 17 kuruş fiyat artışı yaşanacağını duyurdu. Artış ile birlikte benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,65 liraya, Ankara ve İzmir'de 6.73 liraya çıkacak.

Motorinin litresi ise İstanbul'da ortalama 6.23 liraya, Ankara'da 6.20 liraya, İzmir'de 6.31 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL
İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:12 Kaynak: İHA
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Benzin ve motorine zam geldi
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