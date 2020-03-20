Benzin ve motorine zam - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Benzin ve motorine zam - Son Dakika Ekonomi

Benzin ve motorine zam

6 saat önce

Motorin ve benzin fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapılacak.

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Motorin ve benzin fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,29 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,40 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,30 liraya, İzmir'de 5,31 liradan 5,42 liraya yükselecek.

Buna göre Ankara'da ortalama 5,28 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,32 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,23 liraya, İzmir'de 5,29 liradan 5,33 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Ankara, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:18 Kaynak: AA

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