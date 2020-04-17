Benzin ve motorine zam - Son Dakika
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Benzin ve motorine zam

6 saat önce

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 10 kuruş, benzine 15 kuruş zam yapıldı.

Benzin ve motorine zam, System.String[]

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 10 kuruş, benzine 15 kuruş zam yapıldı.


Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 10 kuruş, benzinin litre fiyatına da 15 kuruş zam yapıldığını duyurdu. İndirimin ardından benzinin litresi de İstanbul'da ortalama 5,25 liraya, Ankara'da 5,39 liraya, İzmir'de 5,42 liraya yükselecek. Motorinin litresi de İstanbul'da ortalama 5,18 liraya, Ankara'da 5,26 liraya, İzmir'de 5,29 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 04:46 Kaynak: İHA

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