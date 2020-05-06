Benzin ve motorine zam - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Benzin ve motorine zam - Son Dakika Ekonomi

Benzin ve motorine zam

6 saat önce

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 20, motorinin litre fiyatına 27 kuruş zam yapıldı.

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Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 20, motorinin litre fiyatına 27 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,45 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,65 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,31 liradan 5,51 liraya, İzmir'de 5,48 liradan 5,68 liraya yükselecek.

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,03 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,30 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,95 liradan 5,22 liraya, İzmir'de 5,05 liradan 5,32 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 05:30 Kaynak: AA


Son Dakika

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