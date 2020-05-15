Benzin ve motorine zam - Son Dakika

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 9, motorine 11 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 9, motorinin litresine de 11 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışlarının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,63 liraya, Ankara'da 5,65 liraya, İzmir'de 5,67 liraya yükselecek.

Motorinin litresi ise İstanbul'da ortalama 5,27 liraya, Ankara'da 5,36 liraya, İzmir'de 5,37 lira olacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

(İHA)