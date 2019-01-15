Benzin ve Motorine Zam Sonrası "Eşel Mobil Sistemi Geri Gelsin" Çağrısı

- Benzin ve motorine zam sonrası "eşel mobil sistemi geri gelsin" çağrısı Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr.

- Benzin ve motorine zam sonrası "eşel mobil sistemi geri gelsin" çağrısı

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, eşel mobil sistemin 2019 yılı itibariyle durdurulması nedeniyle, benzin ve motorin fiyatlarındaki zamların pompaya yansıdığını, eşel mobil sistemiyle fiyat istikrarının yeniden sağlanabileceğini belirtti

Prof.Dr. Kumbaroğlu, Türkiye'nin orta ve uzun vadede ithal petrol bağımlılığından kurtulması ve elektrikli araç üretimi ve kullanımını yaygınlaştırması gerektiğini vurguladı



ADANA - Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi Direktörü ve Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, eşel mobil sistemin 2019 yılı itibariyle durdurulması nedeniyle, benzin ve motorin fiyatlarındaki zamların pompaya yansımaya başladığını belirterek, "Kısa vadede eşel mobil sistemi ile fiyat istikrarı sağlanabilir. Ancak orta ve uzun vadede elektrikli araç üretimi ve kullanımının yaygınlaştırılarak, Türkiye'nin ithal petrol bağımlığından kurtarılması gerekiyor" dedi.

Eşel mobil sisteminin kalkmasıyla pompaya yansıtılan artışlarla akaryakıt fiyatlarının 6 liranın üzerine çıkması, fiyatların nasıl düşürülebileceği sorusunu da beraberinde getirdi.

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, benzin ve motorin fiyatlarının artışında petrol fiyatlarında yaşanan artışlar ve döviz kurlarında yaşanan hareketlerin etkili olduğunu belirterek, "Kısa vadede eşel mobil sistemi ile fiyat istikrarı sağlanabilir. Bu sistem, yaşanan artışlardan tüketiciyi korumak için ÖTV miktarının düşürülmesini öngörüyordu. Ancak Ocak ayından itibaren bu sistemin uygulanması durduruldu. Dolayısıyla yılbaşından bu yana benzindeki yüzde 5.7, motorindeki yüzde 6.7'lik artışları pompa fiyatlarında hissetmeye başladık. Özellikle motorindeki artış rakamı, açıklanan enflasyon rakamını yakalamış durumda. Dolayısıyla eşel mobil sisteminin tekrar uygulanmasında büyük yarar görüyorum" diye konuştu.

Pompadaki fiyatların artışının ham petrol fiyatlarıyla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kumbaroğlu, "Bundan sonra ham petrol fiyatları bu noktadan geriye döndüğü taktirde, pompalara düşüş olarak yansıyacaktır. ÖTV oranları eğer arttırılmazsa, değiştirilmezse ve eşel mobil sistemi tekrar işletilmeye başlanırsa, pompa fiyatlarında da düşüş olacaktır" diye konuştu.

Orta ve uzun vadede elektromobilite yani elektrikli araç üretiminin ve kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Kumbaroğlu, "Türkiye'nin artık ithal petrol bağımlılığından, mümkün olduğunca kurtulması gerekiyor. Özellikle ulaştırma sektöründe elektrikli otobüslere hızlı bir geçiş yapması lazım. Türkiye yerli elektrikli otobüsü ve otomobiliyle çağın başında zaten bu trendi yakalamıştı. Şimdi bunun yaygınlaştırılması için daha da fazla çalışılması gerekiyor" dedi.

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