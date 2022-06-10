Benzin ve otogaza büyük zam! Bu gece yarısından sonra benzin 2,18 lira, otogaz ise 54 kuruş zamlanabilir - Son Dakika
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Benzin ve otogaza büyük zam! Bu gece yarısından sonra benzin 2,18 lira, otogaz ise 54 kuruş zamlanabilir

10.06.2022 10:48

Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesiyle birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma yaşanıyor, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından sonra benzine 2,18 lira, otogaza ise 54 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE OTOGAZA ZAM GELİYOR

11 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2,18 lira, otogaz grubunda ise 54 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

İSTANBUL'DA BENZİN 28,41 LİRADAN SATILACAK

Zamlarla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 28,41 liradan, otogaz ise 12,16 liradan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

YORUMLAR
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Zam, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Benzin ve otogaza büyük zam! Bu gece yarısından sonra benzin 2,18 lira, otogaz ise 54 kuruş zamlanabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benzin ve otogaza büyük zam! Bu gece yarısından sonra benzin 2,18 lira, otogaz ise 54 kuruş zamlanabilir - Son Dakika
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