Son Dakika Haberleri: Benzin ve Otogaza Zam

Benzin ve Otogaza Zam

1 saat önce

Bu geceyarısından itibaren benzinde 6, otogazda ise 14 kuruş zam yapılacak.

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Bu geceyarısından itibaren benzinde 6, otogazda ise 14 kuruş zam yapılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatında 6, otogazın litre satış fiyatında da 14 kuruş pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olacağını duyurdu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:16 Kaynak: İHA

Ekonomi
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