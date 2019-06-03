Son Dakika Haberleri: Benzin ve otogazda indirim
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Benzin ve otogazda indirim

58 dakika önce

Benzinde 9 kuruş, otogazda 12 kuruşluk indirim gerçekleştirildi.

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Benzinde 9 kuruş, otogazda 12 kuruşluk indirim gerçekleştirildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzin ve otogazın litre satış fiyatlarında indirim yapılacağını duyurdu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatında 9 kuruş otogazın litre satış fiyatında ise 12 kuruşluk indirim gerçekleştirilecek. İndirimlerin ardından İstanbul'da benzin litre satış fiyatı ortalama 6,99 liradan 6,90 liraya, Ankara'da 7,15 liradan 7,08 liraya, İzmir'de 7,14 liradan 7,05 liraya düşecek. Otogazın litre satış fiyatı ise İstanbul'da ortalama 3,88 liradan 3,76 liraya, Ankara'da 3,95 liradan 3,83 liraya, İzmir'de ise 3,87 liradan 3,75 liraya gerileyecek.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:36 Kaynak: İHA
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