Son Dakika Haberleri: Benzin Zammı Haberleri Asılsız"

Benzin Zammı Haberleri Asılsız"

22 dakika önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bazı basın yayın organlarında yer alan benzine zam yapılabileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Benzin Zammı Haberleri Asılsız
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bazı basın yayın organlarında yer alan benzine zam yapılabileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıt piyasasındaki fiyat hareketlerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Bazı basın yayın organlarında çıkan benzine zam yapılacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kurum olarak gerekli hesaplamaları yapıyoruz, bir zam söz konusu değil. Ülkemiz seçim arifesinde…Bu süreçte manipülasyon yapmak, piyasaları yönlendirmek kimseye kazandırmaz, aksine kaybettirir. Manipülatif haberler hem ülke ekonomimizi hem de milletimizin moralini olumsuz yönde etkiler. Biz, gerek basın mensuplarımızdan gerekse vatandaşlarımızdan bu tip kaynağı belirsiz, iyi niyetten uzak ve maksatlı haberlere itibar etmemelerini bekliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:13 Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araç Sahipleri Dikkat! Benzine Büyük Zam Geliyor Star Rafineri Yıllık 500 Milyon Dolarlık İhracat Yapacak Şampiyon Yarış Atı İcradan Satılacak Merkez Bankasından Kur Açıklaması: Tüm Araçlar Kullanılmaya Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 14:35:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Benzin Zammı Haberleri Asılsız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]