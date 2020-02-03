Benzin zammı iptal edildi - Son Dakika
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Benzin zammı iptal edildi

6 saat önce

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren yansıtılacak 8 kuruşluk zam iptal edildi.

Benzin zammı iptal edildi, System.String[]

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren yansıtılacak 8 kuruşluk zam iptal edildi.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, TÜPRAŞ tarafından ilan edilen ve benzinin litre fiyatında artış öngören karar revize edildi.

Söz konusu kararla 8 kuruşluk zam iptal edilirken, benzinin litresi Ankara'da ortalama 6,80, İstanbul'da 6,73, İzmir'de ise 6,82 liradan satılmaya devam edilecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:54 Kaynak: AA
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