Benzinde 11 kuruş indirim
2 saat önce
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirime gidilecek.
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirime gidilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:30
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