Son Dakika Haberleri: Benzinde 11 kuruş indirim

Benzinde 11 kuruş indirim

2 saat önce

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirime gidilecek.

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Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirime gidilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:30 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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