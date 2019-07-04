Son Dakika Haberleri: Benzinde 11 kuruş indirim
Son Dakika Ekonomi Haber

Benzinde 11 kuruş indirim

1 saat önce

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirime gidilecek.

Benzinde 11 kuruş indirim, System.String[]
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirime gidilecek.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 11 kuruş olarak yansıyacak.
Buna göre, Ankara'da ortalama 7,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,05 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,08 liradan 6,97 liraya, İzmir'de 7,15 liradan 7,04 liraya gerileyecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:21 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzine 11 kuruş indirim geldi Paris Temyiz Mahkemesi TMSF'nin Cem Uzan'a tazminat ödemesine hükmetti Yunanistan'ın Küçük Çuha Adası'na yerleşenlere aylık 500 euro verilecek Oyuncu Şevket Çoruh, 22 yaşındaki kızının mezuniyet törenine katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 19:43:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Benzinde 11 kuruş indirim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]