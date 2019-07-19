Benzinde 20 kuruş indirim
26 dakika önce
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 20 kuruş indirim yapılacak, söz konusu indirimin 11 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 20 kuruş indirim yapılacak, söz konusu indirimin 11 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:47
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