Son Dakika Haberleri: Benzinde 20 kuruş indirim
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Benzinde 20 kuruş indirim

26 dakika önce

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 20 kuruş indirim yapılacak, söz konusu indirimin 11 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.

Benzinde 20 kuruş indirim, System.String[]
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 20 kuruş indirim yapılacak, söz konusu indirimin 11 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:47 
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