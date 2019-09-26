Son Dakika Haberleri: Benzinde 26 kuruş indirim
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Benzinde 26 kuruş indirim

59 dakika önce

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 26 kuruş indirim yapılacak.

Benzinde 26 kuruş indirim, System.String[]

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 26 kuruş indirim yapılacak. İndirimin 25 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:50 
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Son dakika: Benzine 26 kuruş indirim geldi! İndirim pompaya 25 kuruş olarak yansıyacak
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