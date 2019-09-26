Benzinde 26 kuruş indirim
59 dakika önce
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 26 kuruş indirim yapılacak.
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 26 kuruş indirim yapılacak. İndirimin 25 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:50
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