Son Dakika Haberleri: Benzinde 28 kuruş indirim
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Benzinde 28 kuruş indirim

27 dakika önce

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş indirime gidilecek.

Benzinde 28 kuruş indirim, System.String[]
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş indirime gidilecek.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:38 
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