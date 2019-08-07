Benzinde 28 kuruş indirim
27 dakika önce
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş indirime gidilecek.
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş indirime gidilecek.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:38
Araç sahipleri müjde! Benzin ve motorine büyük indirim geliyor Maaşını alamadı, restoranı yaktı Zirveden getirdiği doğal karı, 30 yıldır lezzet şölenine dönüştürüyor Kurbanlık çadırına asılan "Üniversite mezunu koyuncu" yazısı, satışları artırdı