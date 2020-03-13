Benzinde 51 kuruş indirim - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Benzinde 51 kuruş indirim - Son Dakika Ekonomi

Benzinde 51 kuruş indirim

6 saat önce

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 51 kuruş indirime gidilecek.

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Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 51 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,62 lira olacak. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6,04 liradan 5,53 liraya, İzmir'de 6,14 liradan 5,63 liraya düşecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Ankara, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:26 Kaynak: AA
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